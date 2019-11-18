Tümer Metin: ''Mesut Özil, Türkiye'yi seçebilirdi ''
Milli Takımımızın Andorra'yı 2-0 yendiği maçın ardından Tümer Metin'den çarpıcı bir yorum geldi.
Tümer Metin, Ahmed Kutucu'nun Almanya yerine Türkiye'yi seçmesi hakkında konuşurken Mesut Özil örneğinde bulundu.
Mesut Özil'in daha iyi bir takımda oynamak için Almanya'yı seçtiğini belirten Tümer Metin şöyle konuştu;
''EĞER İYİ OLSAYDIK...''
''A Milli Takım kötü bir dönemde olduğu için Mesut, bizim için oynamayı reddetti. İyi olsaydık, devamlı turnuvalara katılsaydık Mesut Özil de bizi seçerdi. Kaosta olduğumuz, kötü gittiğimiz bir dönemdi ve Mesut Özil bu yüzden Almanya'yı seçti. Turnuvalarda bulunmamız bu açıdan da çok önemli, süreklilik sağlamalıyız.''
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