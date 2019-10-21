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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.10.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Tümer Metin: 'Ersun Yanal'ı çok zorlar, kimi çıkaracaksın ki?'

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Tümer Metin: 'Ersun Yanal'ı çok zorlar, kimi çıkaracaksın ki?'

TRT yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Tümer Metin'in sözleri şöyle;

Fenerbahçe adına yine hikayesi olan bir akşamı geride bıraktık. Ersun Yanal, Max Kruse'nin eksikliğinde sahaya bir kadro çıkarmış. Tolga Ciğerci sağ tarafta kullanıldı. Burada belirleyici faktör Emre'nin göstereceği performanstı. Fenerbahçe maça çok iyi başladı. İlk 10 dakikada gerçekten baskı kurdu. Atak devamlılığı da sağlandı. Sonrasında oyun dengelendi ve Fenerbahçe'de işler sadece bireysele döndü.

Büyük takımlarda rakip ceza sahasında çok adam olmalı. Fenerbahçe'nin ilk golünde Tolga Ciğerci'nin doğru bir koşusu vardı ve golü attı.Fenerbahçe 1-0'lık skordan sonra devrede içeri rahat girdi. Hatta 2-0'dan sonra çok rahat bir maç olacağını düşünüyordum. Ancak orada da Altay devreye girdi ve Denizlispor'un maça tutunmasını sağladı. Milli aradan sonra tüm takımlar zorlanıyor. Deplasmandan 3 puanla dönmek önemliydi. Fenerbahçe'nin elbette eksikleri var ve oyun anlamında çok güçlü değiller. Yine de Fenerbahçe maçı kazanmayı hak etti.

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KRUSE VE DİRAR GELİNCE KİMİ ÇIKARACAKSIN

Fenerbahçe'nin yedeklerine de baktım, iyi bir kadrodan bahsediyoruz. Daha Kruse ve Dirar gelecek. Bu kadrodan kimi çıkaracaksın? Kruse geldiğinde de orta saha oyunun eksiliyor. Yanal'ı en çok zorlayan karar budur. Büyük takımlardan Anadolu'ya gidip sonra dönüp başarılı olan bir oyuncu hatırlamıyorum. Ozan Tufan bunu yaptı. Kolay bir iş değil. Gerçekten çok formda.

GUSTAVO VE OZAN ÇOK ÖNEMLİ

Fenerbahçe pozisyon devamlılığını sağlamak ve topu çok çabuk geri kapmak zorunda. Bu kadro geri koşarsa zorlanır. Bu yüzden Gustavo, Emre ve Ozan'ın formu çok önemli. Fenerbahçe'nin golünde Emre Belözoğlu'nun yaptığı hareket faul. Aydınus'un en azından VAR'a gitmesini bekliyordum.

Ersun Yanal, 2-1 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçının ardından bu açıklamaları yapmıştı...

"Oyunun gidişatını belirledik"Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Rahat oynadık. Çok fazla pozisyon üretemesek de oyunun gidişatını belirleyen olduk." dedi.
daha fazla video için

Tümer Metin: Ersun Yanalı çok zorlar, kimi çıkaracaksın ki

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