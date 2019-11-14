Tümer Metin: Bu gecenin tadını çıkarın
Spor yorumcusu Tümer Metin, İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye katılmaya garantilediği maçın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, grupta puanını 20'ye yükselterek şampiyonaya katılmayı garantiledi.
İzlanda maçının ardından TRT Spor'a konuşan Tümer Metin, oyun anlamında eleştiri yapılmaması gerektiğini ve bu gecenin tadının çıkarılması gerektiğini savundu.
Tümer Metin'in açıklamaları şu şekilde;
Bu akşam şöyle yorumlar okuyorum. Gol atamadık, liderlik fırsatı geldi. Sanki tarihimizde turnuva kaçırmadık, sanki hep lider gittik. Ya bırak, bırak. Tadını çıkarın bu gecenin. Euro 2020'deyiz!"
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle