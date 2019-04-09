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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.04.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Tümer Metin Beşiktaş'ın yeni hocasını duyurdu

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Tümer Metin Beşiktaş'ın yeni hocasını duyurdu

Tümer Metin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün Abdullah Avcı olacağını ima eden bir açıklama yaptı.

Yayıncı kuruluş yorumcularından Tümer Metin çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Tecrübeli isim, Okan Buruk ve Abdullah Avcı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Tümer Metin, Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından gelecek sezon Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı çalıştıracağını ima etti.

Metin, "Okan Buruk sezon sonunda Başakşehir'e gider" iddiasını ortaya attı. Şansal Büyüka'nın "Abdullah Avcı'yı ne yaptın?" sorusu üzerine Tümer, "Abdullah Hoca'nın ne olacağını önümüzdeki hafta Beşiktaş maçından sonra söylerim" ifadeleriyle sinyali verdi.

Abdullah Avcı'nın adı bir süredir Beşiktaş ile anılıyor...

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Tümer Metin Beşiktaşın yeni hocasını duyurdu

İkinci devreye Ljajic damgası
İkinci devreye Ljajic damgası!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 7-2'lik galibiyeti bu sözlerle yorumladı...

Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz açıklamasıSüper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u 7-2 yenmeyi başaran Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Biz gittiğimiz pozisyonları gol yapınca oyun koptu. Bizim için önemli bir üç puandı" dedi.
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