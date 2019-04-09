Tümer Metin Beşiktaş'ın yeni hocasını duyurdu
Tümer Metin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün Abdullah Avcı olacağını ima eden bir açıklama yaptı.
Yayıncı kuruluş yorumcularından Tümer Metin çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Tecrübeli isim, Okan Buruk ve Abdullah Avcı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Tümer Metin, Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından gelecek sezon Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı çalıştıracağını ima etti.
Metin, "Okan Buruk sezon sonunda Başakşehir'e gider" iddiasını ortaya attı. Şansal Büyüka'nın "Abdullah Avcı'yı ne yaptın?" sorusu üzerine Tümer, "Abdullah Hoca'nın ne olacağını önümüzdeki hafta Beşiktaş maçından sonra söylerim" ifadeleriyle sinyali verdi.
Abdullah Avcı'nın adı bir süredir Beşiktaş ile anılıyor...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 7-2'lik galibiyeti bu sözlerle yorumladı...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle