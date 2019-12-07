Tümer Metin: "Ben Gençlerbirliği’nin yerinde olsam kural hatası var diye itiraz ederim"

Trt Spor yorumcusu Tümer Metin, Gençlerbirliği maçının ardından sarı lacivertli takımın galibiyeti hak ettiğini söylerken Vedat Muriqi ile ilgili çarpıcı bir yorum yaptı.

Metin, "Ben Gençlerbirliği’nin yerinde olsam kural hatası var diye itiraz ederim. Maç 12’ye 11 oynanıyor. Vedat Muriqi 2 kişilik oynadı." ifadelerini kullandı.

Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig'de 8 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü için içerisi-dışarısı fark etmiyor. Yıldız futbolcu son 6 ayda 5 farklı şehirde 13 maça skor katkısı yaparken toplamda 14 kez ağları sarstı



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