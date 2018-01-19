Tüm zamanların en iyisi olacak!

BAU SuperMassive-1907 Fenerbahçe Espor karşılaşmasıyla başlayacak olan yeni dönemi Riot Games Türkiye’nin önemli isimlerine sorduk.

Riot Games Türkiye Pazarlama İletişimi Direktörü Erdinç İyikul: Bu sezon kurulan kadroların ve lig için yaptığımız yeni değişiklerin bizleri çok daha çekişmeli bir ligin içine sürükleyeceğini düşünüyorum. Ebru sanatı ile betimlediğimiz yerel rekabetimizin Dünya Finallerine de büyük renk katacağına inanıyorum.

Riot Games Türkiye Espor Stratejisti Kürşad Demirer: Tüm zamanların en rekabetçi ve kaliteli Şampiyonluk Ligi’ne hoş geldiniz! Özellikle Koreli transferlerin etrafında kurulan hikayesiyle, ligde şu anda değil şampiyonu tahmin edebilmek, mevsim çeyrek finallerinde mücadele edecek 4 takımı tahmin etmek dahi neredeyse imkansız.

Riot Games Türkiye Espor İçerik Uzmanı Christopher Leo Kaan Willekens: 2018 Sezonu yeni bir devrin başlangıcı olacak. Dünya çapında üstünlüğü kanıtlanan Kore bölgesinden hem tecrübeli oyuncuların hem de genç yeteneklerin ligimize katılmış olmasıyla yerli oyuncularımız da seviye atlayacak ve uluslararası turnuvalara büyük bir kozla çıkacağız.

LoL Espor Yorumcusu Kaan Kural: Bu sezon takımlar net bir şekilde EU LCS’ten çok daha üst düzey transferler yaptı. Hatta Kuzey Amerika ve Çin hariç en dikkat çekici transferleri yapan bölgeyiz. Şu ana kadar hiç olmamış seviyede oyuncuların toplandığı bir lig haline geldik. Bu kalitenin Vadi’ye de yansıyacağını ve harika mücadeleler izleyeceğimizi umuyorum.

Riot Games Türkiye Yardımcı Yerelleştirme Yapımcısı Can Çaldıran: Ülkemizdeki profesyonel LoL sahnesinin belki de en heyecanla beklenen mevsimi başlıyor. Transferler müthiş, yeni lig yapısı heyecan verici ve tahmin yapmak çok güç. Muhteşem maçlar bizi bekliyor.

Riot Games Türkiye Marka Yöneticisi İrem Şanda: 2018, ‘Şampiyonluk Ligi’ markasını stratejik olarak ele alıp, ekosistemin gücünü ve büyüklüğünü yansıtmak istediğimiz bir yıl. Rekabetin en üst seviyede yaşanacağı 2018 yılında espor, canlı yayınların dışında da hayatımızda daha çok yer kaplayacak.”