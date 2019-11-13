Tuğçe Canıtez: Hedefimiz önümüzdeki iki maçı kazanmak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriTuğçe Canıtez: Hedefimiz önümüzdeki iki maçı kazanmak
GeriBasketbol Tuğçe Canıtez: Hedefimiz önümüzdeki iki maçı kazanmak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
DHA
13.11.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Tuğçe Canıtez: Hedefimiz önümüzdeki iki maçı kazanmak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tuğçe Canıtez: Hedefimiz önümüzdeki iki maçı kazanmak

Milli basketbolcu Tuğçe Canıtez, "Fenerbahçe gibi bir takımda kaptan olmak benim için çok büyük gurur. Senelerdir ikinci kaptanlık yapıyordum, bunun da verdiği bir rahatlık var" dedi.

Enerjisi Güzel Takım’da uzun forvet olarak görev yapan Tuğçe Canıtez, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu’nda oynayacakları Sırbistan ve Litvanya maçları öncesi Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ İKİ MAÇI KAZANMAK"

Yarın deplasmanda Sırbistan, 17 Kasım Pazar günü ise Mersin’de Litvanya ile oynayacakları maçları kazanmak istediklerini belirten Canıtez, "Geçen sezonu istediğimiz gibi bitiremedik, şu anda herkes kendi sezonundan formda gelmiş durumda. Türk oyuncularımız zaten sezon içinde çok süre alıyorlar, enerji olarak genç ve güzel bir takımız. Hedeflerimiz bu iki maçı kazanmak. Çalışmalarımıza güzel bir şekilde devam ediyoruz. Milli takımda çok değerli oyuncularımız vardı, şu anda daha gençleşmiş ve enerjik bir takım var. Ceyhun ağabey genç ve yetenekli oyuncuları çok iyi değerlendirebilen bir antrenör. Onun için birlikte iyi bir takım olabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"SIRBİSTAN MAÇI ZORLU GEÇECEK"

Eleme grubundaki rakiplerini de değerlendiren Tuğçe Canıtez, "Sırbistan ve Litvanya çok iyi oyuncuları olan iki takım. Özellikle Sırbistan senelerdir derece yapan ve en iyi yerlerde olan takımlardan biri. Onların evinde oynayacağız, bizim için çok zorlu geçecek. Litvanya maçını da kendi evimizde oynayacağız. Hem içeriden hem dışarıdan baktığımız zaman çok iyi oyuncuları var. Hedefimiz bu iki maçı kazanarak bu kışı güzel bitirip, önümüzdeki kışla birlikte de grubu birinci bitirebilmek. İnşallah istediğimiz gibi olur" dedi.

Avrupa Şampiyonası’na katılmaları halinde turnuvada sürpriz yapabileceklerini söyleyen Canıtez, "Favori gösterilen takımlardan biri olmayacağımıza eminim çünkü çok genç bir takımız. Fakat genç takımlar sürprizlerle gelebilir; güzel bir yere gelebileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE OLARAK EUROLEAGUE’DE FİNAL FOUR’A KALMAK İSTİYORUZ"

Tuğçe Canıtez, kaptanı olduğu Fenerbahçe Öznur Kablo ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe olarak bu sezon hedeflerinin EuroLegue’de Final Four oynamak olduğunu belirten Canıtez, "Fenerbahçe ile öncelikli hedefimiz EuroLeague’de ilk dörde kalmak. Senelerdir bu şanssızlığı yaşıyoruz, kendi grubumuzda iyi bitirsek de çaprazdan bir türlü kazanamayıp ilk dörde giremiyoruz. Fenerbahçe olarak her zaman hedefimiz şampiyonluk ama ilk adımımız ilk dörde kalıp, sonra her zamanki gibi şampiyonluk. Gerçekten çok iyi bir takıma sahibiz. Yabancılarımızla ve Türklerimizle çok iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yeni antrenörümüz de öyle; kendisi çok enerjik ve gerçekten çok çalışan bir antrenör. İnşallah bizim için çok güzel bir sezon geçecek" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH DAHA BÜYÜK KUPALAR KALDIRACAĞIZ"

Fenerbahçe ile kaptan olarak ilk kupasını kaldırdığını ve daha büyük kupalar kaldırmak istediğini vurgulayan Tuğçe Canıtez, "Fenerbahçe gibi bir takımda kaptan olmak benim için çok büyük gurur. Senelerdir ikinci kaptanlık yapıyordum, bunun da verdiği bir rahatlık var. Birsel Vardarlı gibi bir kaptanla çalışıyorsun sonuçta, nerede ne yapacağını biliyorsun. Kaptanlığımda ilk kupa olan Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kaldırdık, inşallah daha büyük kupaları da kaldıracağız" dedi.

Tuğçe Canıtez: Hedefimiz önümüzdeki iki maçı kazanmak

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle