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Tugay Kaçar'ın yeni takımı belli oldu!

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Osmanlıspor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Hürriyet Haber
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Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor forması giyen Tugay Kaçar'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de 9 kez forma şansı bulan genç futbolcunun, sezon sonuna kadar Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nde kiralık olarak oynayacağı bildirildi.

Tugay Kaçar kimdir?

1 Ocak 1994 doğumlu olan Tugay Kaçar futbol hayatına Uşakspor altyapısında başladı. Aslen Uşaklı olan genç oyuncu daha sonra Denizlispor'un altyapısına transfer oldu. Denizlispor'da profesyonel olan Tugay Kaçar; Ofspor, Kızılcabölükspor, Karşıyaka ve Giresunspor formaları da giydi.

Tugay Kaçar'ın Osmanlıspor ile 30 Ağustos 2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyordu. (Fanatik)

Anadolu Kulüpleri

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