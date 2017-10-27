Tudor'un son gözdesi! İki Türk daha listede...

Yaz transfer döneminde 10 yabancı futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim takım içindeki yerli oyuncu kalitesini artırma kararı aldı. Alanyaspor'dan Emre Akbaba ve Fortuna Düsseldorf'tan Kaan Ayhan'la ilgilenen sarı-kırmızılıların radarına takılan bir diğer Türk oyuncu Soner Aydoğdu oldu. Ligde 9 haftada attığı 2 gol ve yaptığı 3 asistle Akhisar'ın çıkışında önemli rol oynayan Soner sezon sonuna kadar Galatasaray tarafından yakından takip edilecek.

YALNIZCA ÜÇ SOLAĞI VAR

Orta sahanın merkezinde görev yapan 26 yaşındaki Soner, kulübü Akhisar'la Mayıs ayında bitecek sözleşmesini uzatmadı. Soner'in menajerliğini Serdar Aziz'i Galatasaray'a getiren Haluk Canatar yapıyor. Latovlevici, Sinan Gümüş ve Emrah Başsan'dan başka solak oyuncusu olmayan Tudor'un sol ayağını raket gibi kullanan Soner'i beğendiği öğrenildi. Emre Akbaba için Alanyaspor'un yüksek bonservis talep edeceğini düşünen sarı-kırmızılı yetkililer de sezon sonunda boşa çıkacak Soner Aydoğdu'ya sıcak bakıyor. (Sabah)