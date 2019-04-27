Tudor'u göndermişti! Şimdi...
Ligdeki son 11 maçın sadece 1'ini kazanan Malatyaspor'da önceki gün kupa yarı finalinde alınan 5 gollü ağır yenilgi bardağı iyice taşırdı, Erol Bulut'la yollar ayrıldı. Geçen sezon Aslan'ı yenip Tudor'u yollayan ve Terim'in gelmesine yol açan genç hocanın, bir Galatasaray yenilgisi sonrası görevine son verilmesi ise 'Kaderin böylesi' dedirtti.
Sezonun ilk devresini 29 puanla tamamlayan ve liderin sadece 6 puan gerisinde olan Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci bölümünde ise adeta dibe vurdu. Ligdeki son 11 maçının sadece 1’ini kazanabilen Sarı-Kırmızılılar’da, tek hedef olarak kalan Türkiye Kupası da yarı finalde gidince, fatura Erol Bulut’a kesildi. Önceki gün alınan 5-2’lik Galatasaray yenilgisini sonrası taraftarların istifaya çağırdığı genç hoca, dün resmen görevi bıraktı, yönetimle Bulut’la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. İşin ilginç yanı ise bu ayrılığın Galatasaray mağlubiyeti sonrası yaşanması.
Terim’i de yenmişti ama
Öyle ki Erol Bulut, geçen sezonun 16. haftasında Yeni Malatya Stadı’nda Galatasaray’ı yenince, İgor Tudor’un görevine son verilmişti. Genç hoca, onun yerine göreve gelen Fatih Terim’i de bu yıl ilk yarıdaki iç saha maçında yine devirdi. Ancak önceki gün aynı statta Galatasaray’ın aldığı farklı galibiyet, Erol hocanın bir anlamda sonunu getirdi.
Erol Bulut farklı kaybedilen Galatasaray maçı sonrası istifa sinyali vermiş, dün ise Malatya ekibiyle yollarını ayırmıştı...
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