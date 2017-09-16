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Tudor'dan son dakika kararı! Feghouli...

Galatasaray'ın hocası Tudor'dan son dakika değişikliği... Hafta boyunca Feghouli'yi ilk 11'de deneyen ve Cezayirli yıldızı ilk kez 11'de denemeye hazırlanan Hırvat teknik adam, dün akşam kararını değiştirdi.

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Tudor, son taktik provada Feghouli'nin 90 dakikayı çıkarmakta zorlanacağı kanısına vardı ve tercihini Tolga Ciğerci'den yana kullandı. Böylece mücadeleye sağda Rodrigues, solda Tolga başlayacak ve skorun gidişatına göre Feghouli ikinci yarıda oyuna dahil olacak.

Bu nedenle Galatasaray taraftarı, Feghouli'yi ilk 11'de izlemek için biraz daha beklemek zorunda kalacak.

Geçen sezon takımın yıldızı Sneijder'i fazla kiloları yüzünden ilk 11'e almayan Tudor, Feghouli'ye de ayrıcalık tanımıyor. 4 kilo fazlası ile Galatasaray'a gelen yıldız oyuncuya özel beslenme programı hazırlanmıştı. (Sporx)

Tudordan son dakika kararı Feghouli...

 

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