Tudor'dan Selçuk İnan'a güvenoyu

Antalyaspor maçında sergilediği performans ve Fernando Muslera’nın verdiği kaptanlık bandını takması nedeniyle eleştirilen Selçuk İnan dün teknik direktör Igor Tudor ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Transfer sezonu boyunca takımdan gönderileceği iddia edilen tecrübeli oyuncunun taraftarların tepkileri ve sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle moral bozukluğu yaşayınca harekete geçen Tudor antrenman öncesinde tecrübeli oyuncusunu yanına çağırarak kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

SANA İNANIYOR VE GÜVENİYORUM

Tudor, Selçuk İnan’a moral verirken tecrübeli futbolcusuna yapılan eleştiriler ve tepkilere karşı kulaklarını tıkamasını istedi. Hırvat teknik adam, Selçuk’tan sadece takıma ve futboluna odaklanmasını isteyerek şunları söyledi: “Sezon boyunca senden yararlanacağım, bunu böyle bil. Tecrübelerine çok ihtiyacım var. Asla moralini bozma. Bazen bazı şeyleri duymamak, kulak asmamak gerekir. Sen futboluna, takıma konsantre ol. Sana inanıyor ve güveniyorum. Performansını da yükseltmeni istiyorum.”

"YABANCI SAYISINA SINIR GELMESİN"

Galatasaray ve Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, son dönemde çok tartışılan yabancı sınırlaması konusunu birlik olarak aralarında görüşeceklerini söyledi. Spor Arena’nın tanıtım gecesine katılan Özbek, burada yaptığı açıklamada “Kendi aramızda oluşacak konsensusa bağlı olarak Federasyon ile konuyu görüşeceğiz. Buradaki maksat ne Türk futbolu zarar görsün, ne de kulüpler zor durumda kalsın. Benim Galatasaray başkanı olarak düşüncem böyle bir yasağın olmaması. Çok sık sistem değişmesi fayda getirmez diye düşünüyorum” dedi