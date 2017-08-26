Tudor'dan rakiplere dev gönderme!

Başarılı çalıştırıcı maç sonu şu açıklamaları yaptı:

"Bütün futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İsteyen, mücadele eden ve pozisyona giren bir Galatasaray vardı. Diğer taraftan da Sivasspor gayet organize ve defansif anlamda sert bir takım. Böyle bir takıma karşı oynadık. Herkesi tebrik ediyorum. Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum."

"HER RAKİP ARTIK DERSİNE ÇALIŞACAK"

"Dersine iyi çalışan bir Sivasspor vardı. Her rakip böyle olacak. Daha fazla çalışacaklar ve bizden puan almaya çalışacaklar. Mutlaka geliştirmemiz gereken şeyler var. Bunlara odaklanmamız gerekiyor."

"TOLGA GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK PROFESYONEL"

"Tolga'yı tebrik ediyorum. Kariyerimde gördüğüm en profesyonellerden birisi. Devamlı futbolla yaşayan birisi. Geçen seneki performansıyla bu sezonki performansı arasıdna büyük fark var. Bu da tabi oyun yapımızdan kaynaklanıyor. Çok önemli bir oyuncu. Şimdi de kendisine milli takımda başarılar diliyorum. Ufak bir sakatlığı var, ona bir bakacağız."