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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriTudor'dan Galatasaray'a tazminat davası
GeriFutbol Tudor'dan Galatasaray'a tazminat davası
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Futbol
21.03.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Tudor'dan Galatasaray'a tazminat davası

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Galatasaray'dan gönderilen teknik direktör Tudor'dan, Galatasaray Kulübü'ne tazminat davası...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Igor Tudor bize 7.5 milyon TL'lik bir alacak davası açtı" dedi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları;
"UEFA tarihinin en gerçekçi sunumunu yaptık. Onlar kendisi bunu söyledi. Disiplin komitesi çok sağlam. Değerli bir rakibimizi de sorgulamışlardı. Galatasaray'ın tek başına ilerlemesi değerli değil. İngiltere'deki gibi en az 8 takım şampiyonluğa oynamalı. UEFA bizden 3 şey istiyor. Samimiyet, doğru konuşma ve şeffaflık. 3 değil aslında 5 yıllık sunum yaptık. En son bize bir delege, 'Eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılmazsanız ne olacak' dedi? Sürekli yeni bilgiler veriyoruz"

Dursun Özbek ile kavga niyetinde değilim. Kişisel sorunum, antipatim yok, saygım var. Ama bana göre bazı şeyler doğru söylenmeyince tepki veriyorum. Belki daha hafif verebilirim, tavır alamayız. Teknik direktörümüz Fatih Terim ve futbolcularla şampiyonluk havasına girdik. Önümüzdeki her maçı final olarak görüyoruz.

'YENİDEN ADAY OLACAĞIM'
Yeniden aday olacağım, tabii ki olacağım. Genel Kurul teveccüh gösterirse şu anda da adayım. Biz en zor dönemde elimizi taşın altına koyduk. Burak Elmas, İngiltere'den gidip geliyor. Tam katılamıyor ve çoğu zaman yanlış değerlendiriliyor. Şahsen benim çalışma arkadaşlarımla bir sorunum yok.

UEFA KONUSU...
Galatasaray, uzun yıllardır ilk defa Kadıköy'de normal bir deplasman maçı oynar gibiydi.Hakemler Galatasaray'a karşı çok cesurlar. Faul, sarı, kırmızı... Ama rakiplere karşı çok cimriler. UEFA bu konuşmayı bile dinliyordur. Bir pot kırdım mı diye düşünüyorum çünkü monitoring yapıyorlar.

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