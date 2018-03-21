Tudor'dan Galatasaray'a tazminat davası

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Igor Tudor bize 7.5 milyon TL'lik bir alacak davası açtı" dedi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları;

"UEFA tarihinin en gerçekçi sunumunu yaptık. Onlar kendisi bunu söyledi. Disiplin komitesi çok sağlam. Değerli bir rakibimizi de sorgulamışlardı. Galatasaray'ın tek başına ilerlemesi değerli değil. İngiltere'deki gibi en az 8 takım şampiyonluğa oynamalı. UEFA bizden 3 şey istiyor. Samimiyet, doğru konuşma ve şeffaflık. 3 değil aslında 5 yıllık sunum yaptık. En son bize bir delege, 'Eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılmazsanız ne olacak' dedi? Sürekli yeni bilgiler veriyoruz"

Dursun Özbek ile kavga niyetinde değilim. Kişisel sorunum, antipatim yok, saygım var. Ama bana göre bazı şeyler doğru söylenmeyince tepki veriyorum. Belki daha hafif verebilirim, tavır alamayız. Teknik direktörümüz Fatih Terim ve futbolcularla şampiyonluk havasına girdik. Önümüzdeki her maçı final olarak görüyoruz.

'YENİDEN ADAY OLACAĞIM'

Yeniden aday olacağım, tabii ki olacağım. Genel Kurul teveccüh gösterirse şu anda da adayım. Biz en zor dönemde elimizi taşın altına koyduk. Burak Elmas, İngiltere'den gidip geliyor. Tam katılamıyor ve çoğu zaman yanlış değerlendiriliyor. Şahsen benim çalışma arkadaşlarımla bir sorunum yok.

UEFA KONUSU...

Galatasaray, uzun yıllardır ilk defa Kadıköy'de normal bir deplasman maçı oynar gibiydi.Hakemler Galatasaray'a karşı çok cesurlar. Faul, sarı, kırmızı... Ama rakiplere karşı çok cimriler. UEFA bu konuşmayı bile dinliyordur. Bir pot kırdım mı diye düşünüyorum çünkü monitoring yapıyorlar.