Tudor'dan basit hesap: "Her maçı kazanırsak..."

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, F.Bahçe derbisi sonrası aralarında Beşiktaş’ın da Medipol Başakşehir ile berabere kalmasıyla puan farkını koruduklarını konuşan oyuncularını uyardı.



Rakiplerin ne yaptığının kendileri için önemli olmadığını söyleyen Hırvat çalıştırıcı, “Bizim şampiyonluk yolundaki rakibimiz belli. Hafta sonu kiminle oynuyorsak şampiyonluk için de o takımla yarışıyoruz. Hesap basit, her maçı kazanırsak zaten şampiyon oluyoruz. Kim, ne yapmış ilgilenmeye gerek yok. Bizim sıradaki rakibimiz kimse ona konsantre olmamız lazım” dedi.

‘TRABZON ZOR DEPLASMAN’

Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacakları maça da değinen Tudor, “Rakipte eksikler olabilir. Bizde de var. Önemli olan sahada oynayanlar. Trabzon çok zorlu bir deplasman. Hocaları değişti, şu an zor bir dönemden geçiyorlar. Galip gelip nefes almak, belki bir yükselişi başlatmak isteyecekler ancak rakibin durumu bizi ilgilendirmiyor. Biz son maçımızda puan kaybettik. Bu hafta kazanmak zorundayız. İşimizi ciddiye alacağız” ifadelerini kullandı. (Vatan)