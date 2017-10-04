Tudor'dan 4'te 4 hedefi

Milli Takım arasına karşın salı günü antrenmanlara başlayan Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor, dört haftalık zorlu fikstüre dikkat çekti. Hırvat teknik adam çıtayı yine en yükseğe koydu ve “Dört haftada 12 puan elde edersek bu şampiyonluk yolunda attığımız önemli ve büyük bir adım olur” ifadesini kullandı

Başarılı teknik adam futbolcularına “Çalışırsak, tempomuzu artırırsak 12 puanı elde ederiz” dedi. Kardemir Karabük galibiyeti sonrasında futbolcuların ekstra izin talebini reddeden Igor Tudor, 4 haftada 12 puan toplamaları adına şimdiden ödülünü açıkladı: “Dörtte dört yapabiliriz. Bunu başarın size 1 değil, 2 gün ekstra izin.”

Futbolcularının bu hafta için ekstra izin talebini reddeden Hırvat teknik adam , “Kasım ayındaki bu maç trafiğini başarıyla geçelim izin konusunu telafi edeceğim. Çok daha fazla çalışmalı çok daha iyi olmalıyız. 4’te 4 yapalım size 2 gün ekstra izin. Yani toplamda 4 gün izinli olacaksınız” diye konuştu.