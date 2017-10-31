Tudor'a destek adına Florya'ya!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Tudor'a güvendiği ve inandığına dair mesaj vermek adına yarın Florya'ya çıkarma yapacak.
Galatasaray'ın, Fenerbahçe beraberliği ve ardından Trabzonspor'a mağlup olması üzerine Tudor'un koltuğunun sallandığı iddia edilip Hırvat teknik adam eleştiri tahtasına konurken Başkan Dursun Özbek harekete geçti.
Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Tudor'un yanında olduklarını net şekilde belli etmek ve Galatasaray takımına destek olmak adına yarınki idmanı Florya'da izleyecek.