Önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile oynanacak kritik derbi nedeniyle Tudor, kart sınırında olan Serdar Aziz’i, yarınki Konya karşılaşmasında oynatıp oynatmama konusunda kararsızdı.
Fenerbahçe maçına stoperde Maicon-Serdar ikilisi ile çıkmak isteyen Tudor, derbide cezalı duruma düşme riski olan Serdar'ın yerine bu nedenle Denayer'i ilk 11'e monte etmeyi gündemine almıştı.
Ancak Tudor, dün akşam yapılan antrenmanın ardından iki stoperinin son durumunu gördükten sonra kararını Serdar Aziz'den yana verdi.
Dün akşam yapılan taktik antrenmanında Tudor, Serdar Aziz'i kart sınırında olmasına karşın Konyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya sürme kararı aldı.