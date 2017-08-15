Tudor tepkili: "Taraftarın reaksiyonu yersiz"

Sahasında Kayserispor’u 4-1 yenerek ligin ilk haftasında liderlik koltuğuna oturan Galatasaray’da, tüm takıma destek veren taraftarlar, genç futbolcu Sinan Gümüş’ü ıslıkla protesto etti. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün’ün takımdan ayrılmak istediğini söylediği Sinan Gümüş hem oyuna girerken hem de maç içinde topla buluştuğu anlarda taraftarın tepkisi ile karşılaştı. Maç sonunda beIN Sports’a konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 23 yaşındaki futbolcuya sahip çıktı.

Sinan Gümüş’ün yetenekli bir futbolcu olduğunu söyleyen Igor Tudor, “Sinan Gümüş genç, kaliteli bir oyuncu… Onun gibiler takımda olmalı… Her teknik adam böyle futbolculara sahip olmak ister. Taraftarların gösterdiği reaksiyonun yersiz olduğunu düşünüyorum” dedi.