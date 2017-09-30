Tudor öyle bir şey yaptı ki!

İşte, Uğur Meleke'nin yorumları...

- Galatasaray’da Tolga’nın yerine Feghouli’nin tercih edilmesi doğru karar mı?

- Galatasaray’da işler puan tablosu açısından iyi gidiyor ama Gomis-Tolga dışında da skorer çıkmıyor. Galatasaray’ın son 7 golünde sadece iki ismin imzası var. Feghouli’nin oynamaya başlamasının kazandıracağı en önemli artı, skor şansı olan oyuncu sayısının artması olacak. Hazır Tolga’nın da sağlık sorunları varken Cezayirli’ye forma vermek çok mantıklı.

- Sol bekteki Linnes tercihi, Feghouli tercihiyle mi alakalı?

- Ben zaten Linnes’in niye kesildiğini, Latovlevici’ye gelir gelmez niye forma verildiğini anlamadım. Üstelik de maskeyle! Bir oyuncunun olağanüstü ihtiyaç yoksa maskeyle oynamasına sıcak bakmıyorum, görüşünün kusursuz olacağına inanmıyorum. Latovlevici iyi oynadı, görevini yaptı ama Linnes de iyi oynuyordu zaten, defansif-ofansif katkısı dengeyle gayet iyiydi. Feghouli olsun ya da olmasın, Linnes zaten devam etmeyi hak ediyordu.

- Bursa maçındaki ilk yarı görüntüsü tekrar eder mi, yine iki sihirli değişiklik gerekir mi?

- Tudor’un Bursa maçındaki değişikliklerini sihirli bulmuyorum ki. Doğruluğu bile tartışılır hatta. Mariano takımın en iyilerindendi, Latovlevici’nin de ofansif katkısı Rodrigues’ten fazlaydı mesela. Feghouli’nin girişi doğru ama iki bekin çıkışı bana ezbere yapılmış gibi geldi. Bu maçta gol gecikirse böyle bir hamle beklemiyorum, Galatasaray zaten Bursa’yı 45-65 arası sürklase etmişti, oyuncu değişikliklerinden sonra oyunda olağanüstü bir değişim yoktu bence. Karabük’ün de Galatasaray deplasmanında o kadar direnç göstermesi kolay iş değil zaten.