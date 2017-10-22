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Tudor: Kaybedersek de kazanÄ±rsak da...

Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Igor Tudor, FenerbahÃ§e derbisi Ã¶ncesi yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸa aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

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Galatasaray ile FenerbahÃ§e'nin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geleceÄŸi maÃ§Ä±n Ã¶ncesinde SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar'Ä±n hocasÄ± Igor Tudor deÄŸerlendirmelerde bulundu.Â 

Denayer tercihi ve 3'lÃ¼ savunma iÃ§in: "Taktik hakkÄ±nda konuÅŸmayacaÄŸÄ±m. Benim dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimi biliyorsunuz bu konuyla ilgili.Â Futbol sadece sistemle ya da sayÄ±larla alakalÄ± deÄŸil kazanma isteÄŸiniz, koÅŸunuz, birbirinize yardÄ±m vs. ile ilgili. Siz sayÄ±lar hakkÄ±nda konuÅŸmayÄ± seviyorsunuz ama ben deÄŸil. Kaybedersek de kazanÄ±rsak da ligin bitmeyeceÄŸini sÃ¶yledim oyuncularÄ±ma."

devderbisÃ¼per lig
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