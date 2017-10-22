Tudor: Kaybedersek de kazanÄ±rsak da...

Ä°yi bir cilt bakÄ±mÄ± kusursuz ve pürüzsüz bir güzelliÄŸin altÄ±n anahtarÄ±dÄ±r. Ancak cilt bakÄ±mÄ±nÄ±n biraz zahmetli olmasÄ±, fazla zamanÄ±nÄ±zÄ± almasÄ±, bakÄ±m esnasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir takÄ±m engeller, cildinizin ihtiyacÄ± olan düzenli bakÄ±mÄ± çoÄŸu zaman ihmal etmenize neden oluyor. EÄŸer doÄŸru ürünleri kullanÄ±rsanÄ±z cilt bakÄ±mÄ± bir zahmet olmaktan çÄ±karak günün en keyifli anÄ±na dönüÅŸebilir. Bunun yanÄ±nda, çok daha kÄ±sa bir zamanda herkesi hayran bÄ±rakacak özgün bir stile kavuÅŸabilirsiniz. Ä°ÅŸte pürüzsüz bir cildin ve özgüvenin tadÄ±nÄ± çÄ±karmanÄ±z için en büyük yardÄ±mcÄ±nÄ±z olacak yeni nesil 5 cilt bakÄ±m ürünüâ€¦