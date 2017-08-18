Tudor kararını verdi! Osmanlıspor kadrosu...

Başladığımız gibi devam edelim ve milli takım arasına 3’te 3 ile girelim...” Bu sözler Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e ait. Sarı kırmızılı kulübün 1 numaralı ismi, Florya Tesisleri’ne çıkarma yaptı. Kayserispor karşısında sarı kırmızılı takımın ortaya koyduğu futbol ve 4-1’lik skora tam not veren Özbek, antrenmanını izledi ve hem futbolcular, hem de Tudor ile görüştü.

“Size güveniyor ve inanıyorum” diyerek sözlerine başlayan Başkan Dursun Özbek, şöyle devam etti: “Sezona başladığımız gibi devam edelim. ‘Nasıl başlarsak öyle gideriz’ demiştim. Bu başlangıçtan çok memnunum. Bu futbolu sürdürelim. Kayserispor maçında ortaya koyduğunuz futbol beni ve 25 milyon Galatasaray taraftarını mutlu etti. 21.şampiyonluk adına tüm Galatasaray taraftarına inanç, umut ve heyecan aşıladınız. Bu, kombinelere olan ilgideki artıştan da belli oluyor. Osmanlıspor deplasmanından da 3 puan bekliyoruz. Milli takım arasına 3’te 3 ile girelim. Size bu konuda güveniyor ve inanıyorum” dedi.



Özbek, takımın idmanını izledikten sonra bir araya geldiği teknik direktör Igor Tudor’u da tebrik etti. Olağanüstü Divan Kurulu’nda yapılan eleştiriler sonrasında transfer çalışmalarının akıbeti merak edilirken, başkan Özbek, Tudor’a bu konuda güvence verdi. Özbek, eksikleri tamamlayacaklarını ifade edip “Gerekli takviyeleri yapacağız. Bu konuda bir endişeniz olmasın” diyerek özellikle Tudor’un 4 gözle beklediği sol bek takviyesinin mutlaka gerçekleşeceğini belirtti.

Osmanlıspor - Galatasaray maçında muhtemel 11'ler...



Osmanlıspor: Hakan, Vrsajevic, Numan, Maxsö, Pinto, Umar, Musa, Lawal, Turgay, Regattin, Serdar



Galatasaray: Muslera, mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, N'Diaye, Tolga, Rodrigues, Belhanda, Gomis