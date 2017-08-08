Tudor ile konuşacak! Daha iyisi için...

Galatasaray’ın Avusturya kampı geride kaldı, takım istenilen seviyeye hâlâ ulaşılamadı. Beklentileri karşılayamayan isimlerden biri de Bafetimbi Gomis'ti. İkisi Östersunds'a olmak üzere oynanan beş maçta forma giyen Fransız yıldızın gol sevinci yaşayamaması taraftarları endişelendirdi ancak o bu durumun değişeceğinden emin.

Gomis, “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi. Yeni sezon hazırlıklarına bugün İstanbul'da devam edecek Cimbom'un yeni golcüsü, “Daha çok çalışacağız. Ben de çok çalışacağım. Takım arkadaşlarım da çalışacak. Artık işleri değiştirmemiz gerektiğini biliyoruz” dedi.

“NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”

32 yaşındaki santrfor, “Kayserispor karşısında gerçek Gomis'i göreceksiniz. Birkaç gün dinledik ve yorgunluğu attık. Lig başladığında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göreceksiniz” sözünü verdi.

Igor Tudor ve ekibiyle, daha iyi performans gösterebilmesi amacıyla görüşmeler yapacağını belirten tecrübeli futbolcu, “Teknik heyet ile konuşacağım. Takım adına ve benim adıma ne gerekiyorsa yapacağız. Galatasaray taraftarı bize inansın, güvensin” diye konuştu. (Sözcü)

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