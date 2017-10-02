Tudor hedefi tutturdu! Ne dediyse o...

Süper Lig'e en iyi başlangıçlarından birini yapan Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor önce yönetimin güvenini kazandı sonra taraftara kendisini kabul ettirmeyi başardı. Fikstür çekildiğinde yardımcıları ile değerlendirmede bulunan Tudor, sezonu en erken açan takım olmanın avantajını kullanacaklarını söylemişti. Hırvat teknik adam, ilk 7 haftada da kafasında sadece Bursa deplasmanına kayıp yazmıştı. Antalya'daki beraberliği Bursa'da telafi eden sarı-kırmızılılar, Tudor'un 7 haftada 19 puan hedefini tutturd

ALKIŞLARLA 2.5 GÜN İZİN

Son dakikada gelen golle Karabükspor'u deviren Galatasaray'ın soyunma odasında büyük sevinç yaşandı. Futbolcular soyunma odasında alkışlarla karşıladıkları Tudor'dan iki buçuk günlük izni kopardı. Hırvat hoca galibiyetten dolayı tebrik ettiği takımına yarın akşama kadar izin verdi. (Sabah)