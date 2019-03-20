Tudor geri dönüyor!
Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor, Serie A'ya geri dönüyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de teknik direktör Davide Nicola’nın görevine son verildi.
Siyah beyazlılar, geçen sezonun son bölümünde topladığı 7 puanla takımı küme düşmekten kurtaran Igor Tudor ile anlaşmaya vardı.
Sezona Julio Velazquez ile başlayan ve ardından Davide Nicola’yı getiren Udinese, yola Hırvat teknik adamla devam edecek.
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