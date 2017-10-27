Tudor dörtlüye dönüyor

Fenerbahçe derbisine üçlü savunma anlayışıyla başlayan ancak 19. dakikada Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası tekrar dörtlü defansa dönen teknik direktör Igor Tudor, Trabzonspor karşına da dörtlü savunma anlayışı ile çıkacak.

TUDOR'UN TALİMATI: İKİ MAÇ ALTI PUAN

Hafta boyunca idmanlarda oyuncularıyla özel olarak ilgilenen Igor Tudor, Trabzonspor karşısında mutlak üç puan istiyor. 6 Kasım'da başlayacak milli ara öncesi iki maçın da kazanılması gerektiğini oyuncularıyla paylaşan genç teknik adam, tüm takımın bu doğrultuda odaklanmasını istedi.

LATOVLEVICI'NİN YERİNE LINNES

Fenerbahçe karşısında 19. dakikada Serdar Aziz'in yerine oyuna giren Latovlevici'nin performansından memnun olmayan ve oyuncuyu da bu konuda uyaran Hırvat teknik adamın, Trabzonspor karşısında sol bekte Martin Linnes'e yer vermesi bekleniyor.

GALATASARAY TAM KADRO

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Sarı-kırmızılılarda sakatlığı olan oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe derbisini tamamlayamayan Serdar Aziz takımla çalışmalara başlarken, Tolga Ciğerci ve Garry Rodrigues'in de sakatlığını tam anlamıyla atlattığı öğrenildi.

MÜCADELEYİ İSTANBUL BÖLGESİ HAKEMİ YÖNETECEK

Bugünü akşam yapacağı tek idmanla kapatacak Galatasaray, yarın akşam da Florya'da son idmanını gerçekleştirecek ve Trabzon'a saat 20.00'de hareket edecek. Trabzonspor ile Galatasaray Pazar günü saat 19:30'da Şenol Güneş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek ve mücadeleyi İstanbul bölgesi hakemlerinden Halis Özkahya yönetecek.