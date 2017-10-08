Tudor: Bu daha %60! %100'e ulaştığımızda...

Hırvat hoca, ligin ilk 7 haftası itibariyle ortaya çıkardığı tempolu, pozitif takımdan henüz memnun değil...

Yöneticilerle sık sık görüş alışverişi yapan Hırvat hoca, "İşler yolunda gidiyor ama fiziksel olarak istediğim, hedeflediğim seviyede değiliz. Bu gördüğünüz daha yüzde 60'lık bir seviye. Yüzde 100'e ulaştığımızda Avrupa çapında başarı odaklı bir takım izleyeceksiniz. Ve bunu başarmak mucizelere bağlı değil. İyi çalışmak, inanmak, disiplin ve istek anahtar kelimeler. Sizin de desteğinizle bu takımı ortaya çıkarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Sözleşmeyi dert etmiyor

Bu arada sezon sonunda Galatasaray'la kontratı bitecek olan Tudor'un, yeni sözleşme istemesine rağmen, Başkan Dursun Özbek'ten gelen, "Acele etmeyeceğiz. Sezon bitsin bakarız" yönündeki sözlerini dert etmiyor. Hırvat hoca, Sarı-Kırmızılı kulüpte kalacakmış gibi çalışmalarına devam ettiğini ve yeni sezonun planlamasını yaptığını belirtiyor. (Fanatik)