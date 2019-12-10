Tuchel'den Galatasaray öncesi Neymar ve Mbappe açıklaması!

PSG'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

İşte Thomas Tuchel'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Şampiyonlar Ligi'nde rahat bir konumdayız. Zor bir gruptu. Galatasaray gibi büyük bir kulüple karşılaşacağımız için, zor bir maça çıkacağız. Galatasaray'ın konumu, bizim için zor bir maç olduğu gerçeğini değiştirmez.

MBAPPE VE NEYMAR OYNAR

Belki biraz rotasyon yaparız. Bazı oyuncularımızın riske atılmaması için oynamaması söz konusu ama takımı çok değiştirmek istemiyorum. Mbappe ve Neymar büyük ihtimalle oynar. Sonuçta Parc des Princes'te oynarken, taraftarın önüne iyi bir takım çıkarmalıyız.

Çok karakterli bir oyuncu Mbappe. Sahada da belirli bir mantalitesi var, her zaman kazanmak istiyor. Oyundan alınması benim kararımdı Montpellier maçında, hem benim kararıma hem de yerine oynayacak oyunculara saygılı olması gerek.

HERKES OYNAMAK İSTİYOR

Kimin oynayacağı son antrenmanda ortaya çıkacak. Herkes oynamak istiyor, Neymar da istiyor. Bazen birtakım değişiklikler yapmam gerek ama bunu fazla abartmadan dengeli şekilde yapmalıyım. Önümüzdeki aylarda çok önemli maçlarımız var, herkesi hazır tutmalıyız.

FAZLA RİSK ALMAMALIYIZ

Sezon boyu çok oynamış oyuncuları sahaya sürüp fazla risk almamalıyız. Yarın oynatacağımız oyuncularımızı bu yüzden dikkatli seçmeliyiz.

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