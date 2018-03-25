Tuchel'den Bayern Münih'i şoke eden karar!
Bayern Münih ve Thomas Tuchel ekseninde işler karmaşık bir hal aldı.
Bild gazetesinin haberine göre Dortmund’un eski teknik direktörü Tuchel, kendisini gelecek sezon takımın başına getirmeyi planlayan Bayern Münih yönetimine Almanya dışında bir takım çalıştırmak istediğini iletti.
Bu kararı Perşembe günü alan Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness ile CEO Karl-Heinz Rummenigge, Tuchel’i ikna etmeyi deneseler de başarılı olamadılar. 44 yaşındaki teknik adamın bir süredir Arsenal’le görüştüğü belirtiliyor. Öte yandan PSG ve Chelsea’nin de Tuchel için devreye girebilecekleri kaydedildi.
HEYNCKES TAMAM
Bayern bu sezonun ortasında Jupp Heynckes’i emeklilikten döndürüp takımın başına getirmişti. 74 yaşındaki isim sezon sonunda kesin olarak görevi bırakacak. Heynckes, kendisinden sonraki dönem için Tuchel’i işaret etmişti ancak görünen o ki Alman ekibi başka alternatiflere yönelmek zorunda kalacak.
Adaylar Nice’ten Lucien Favre, RB Leipzig’den Ralph Hasenhüttl ve Frankfurt’tan Niko Kovac. (Ajansspor)
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