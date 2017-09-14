Tuchel gitti, Nuri döndü

DORTMUND ve Türk milli takımının yıldızı Nuri Şahin kariyerinin en formda günlerini geçiriyor. Hem kulübü Dortmund’da hem de son oynadığı milli maçta sergilediği performansla dikkatleri çeken Nuri Şahin, eski başarılı günlerine geri döndü. Geçen sezon Thomas Tuchel’in çalıştırdığı Dortmund’da forma yüzü göremeyen Nuri Şahin, Tuchel’in takımdan gönderilmesiyle sarı siyahlıların en gözde futbolcusu olmayı başardı. Nuri Şahin form grafiğinin yükselmesini, sezon öncesi takımla yaptığı hazırlıklara bağlarken, performansıyla ilgili ise “Eğer sana ihtiyaç duyulduğunu hissedersen daha verimli olursun” sözleriyle açıklıyor.

‘BUNU DÜŞÜNEN TEK BEN DEĞİLİM’

Nuri bir futbolcu için antrenörün güvenini hissetmesinin çok önemli olduğunu söylerken “Aslında her zaman kendime güvenen biriyim. Ama eğer antrenörün güvenini hissederseniz, kendinizi daha güçlü hissedersiniz. Bunu düşünen tek ben değilim. Bir futbolcunun ne kadar kaliteli olduğunun hiç önemi yok. Eğer futbolcu hata yapmaktan korkarsa verimli olma şansı olmaz” dedi. Thomas Tuchel’in Dortmund’u çalıştırdığı son iki sezonda sadece 14 maçta forma şansı bulan Nuri, şimdi ise tüm resmi maçlarda 90 oynadı.

‘GEÇEN SEZON TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNDÜM’

Sport Bild Dergisi’ne konuşan Nuri, forma giymediği dönemde takımdan ayrılmayı düşündüğünü de itiraf etti. Nuri, “Geçen sezonunun sonunda ayrılmayı düşündüm. Çünkü oynamıyordum. Bunu hem menajerimle hem de kulüp yönetimiyle konuştuk. Ancak somut bir teklif olmayınca kulüpte kaldım. İyi ki de kalmışım. Dortmund’da kalmaktan çok memnunum” dedi.

Nuri, lig şampiyonluğu için Bayern Münih’in en büyük favori olduğunu belirtirken, formasını giydiği Dortmund’un ise sezonu ikinci bitirebileceğini söyledi. Geçen sezon DFB Kupasını kazandıklarını hatırlatan Nuri, kupada ise favori olduklarını kaydetti.