Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle istirahatte bulunan Yalçın Granit'in evinde gerçekleştirilen ziyarette, TÜBAD Başkanı Mehmet Baturalp, ikinci başkan Aydın Örs ve eski basketbolcular Necati Güler, Murat Yosmaoğlu ile Murat Özyer hazır bulundu.
Mehmet Baturalp, ziyarette Türk basketboluna yaptığı katkılardan dolayı Yalçın Granit'e plaket takdim etti.
Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten 85 yaşındaki Yalçın Granit'in sağlık durumunun hızla iyiye gittiği ve kısa süre içinde maçları salonlardan takip etmeye başlayacağı kaydedildi.