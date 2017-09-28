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TÜBAD Turnuvası'nda ilk maç Beşiktaş'ın!

11. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Turnuvası'nda Beşiktaş Sompo Japan, Yunanistan'ın Olympiakos takımını 70-65 yenerek finale yükseldi.

Hürriyet Haber
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Salon: Sinan Erdem 
Hakemler: Nikolas Somos (Yunanistan), Göksun Öz, Uygar Kurt 
Olympiakos: Roberts 14, Mantzaris, Tillie 2, Thompson 8, Milutinov 12, Papapetrou 8, Printezis 6, Toliopoulos 3, Mclean 4, Agravanis 8 
Beşiktaş Sompo Japan: Boatright 9, Strawberry 17, Diebler 8, Clark 7, Sertaç Şanlı 10, Lima 6, Erkan Veyseloğlu 8, Samet Geyik, Can Maxim Mutaf, Weems 2, Muratcan Güler 3 
1. Periyot: 12-17 
Devre: 31-32 
3. Periyot: 48-47 
Beş faulle çıkan: 39.27 Milutinov (Olympiakos) 


Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Sertaç Şanlı ve Boatright ile 7. dakikayı 13-5 üstün geçti. Kalan bölümde Milutinov ve Papapetrou ile farkı eriten Olympiakos karşısında siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 17-12 önde tamamladı. 

İkinci periyotta pota altında etkili bir oyun sergileyen ve 7-0'lık seri yakalayan Yunan ekibi, 14. dakikada 19-17 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin son bölümünde Erkan Veyseloğlu ve Boatright ile sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 32-31 üstün gitti. 

Mücadelenin ikinci yarısına oldukça iyi başlayan, özellikle Roberts'ın skorer oyunuyla öne geçen Olympiakos, 25. dakikada skoru 45-38'e getirdi. Kalan bölümde iyi savunma yapan siyah-beyazlılar farkı eritse de Yunan temsilcisi, final periyoduna 48-47 önde girdi. 

Oldukça çekişmeli geçen son çeyrekte Clark ile üç sayı çizgisinin gerisinden, Erkan Veyseloğlu ve Strawberry ile de pota altından basketler bulan Beşiktaş Sompo Japan, salondan 70-65 galip ayrıldı. 

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