TÜBAD Turnuvası'nda devler kapışacak

28-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda ülkemizi FIBA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek Beşiktaş Sompo Japan ile Gaziantep Basketbol, Eurocup temsilcimiz Galatasaray Odeabank ve Yunanistan’ın THY Euroleague ekibi Olimpiakos da katılacak.
Dev kulüplerin yeni sezon öncesindeki en ciddi hazırlıkları olarak gözüken TÜBAD Turnuvası’yla birlikte, sosyal sorumluluk için önemli adımlar da atılacak. Maçların oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu’nda, “Arkadaşım Diyabet” karşılaşması da organize edilecek ve Diyabetli çocuklar ile basketbolun efsane isimleri gösteri maçında parkeye çıkacak.
Maç Programı:
28 Eylül 2017 Perşembe
16.00 Olympiakos BC - Beşiktaş Sompo Japan
18.15 Galatasaray Odeabank - Gaziantep Basket
30 Eylül 2017 Cumartesi
11.30 Arkadaşım Diyabet Basketbol Gösteri maçı
13.00 3'lük -4'lük maçı
15.30 Final maçı
17.45 Kupa ve ödül töreni
Basın toplantısı 25 Eylül’de
TÜBAD Turnuvası’nın basın toplantısı da Sinan Erdem Spor Salonu basın odasında gerçekleştirilecek. 25 Eylül Pazartesi günü TÜBAD Başkanı Mehmet Baturalp, Başkan Yardımcısı Aydın Örs ve Diyaçev Kurucu Başkanı, Prof.Dr. Şükrü Hatun, medyayla buluşarak organizasyon hakkında bilgi verecek. Basın toplantısı saat 11.00’deki kayıt ve ikramın ardından saat 11.30’da başlayacak.