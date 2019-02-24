TT Stadı'nda son durum...
Başakşehir - Bursaspor mücadelesinin kar yağışı sebebiyle ertelenmesinin ardından gözler Süper Lig'deki Galatasaray - Akhisarspor maçına çevrilmişti.
Galatasaray'da İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'na çekilen brandalar karşılaşmanın başlaşmasına 6 saat kala kaldırılmaya başlandı.
Branda önlemi nedeniyle Galatasaray stadında zemin temiz ve futbol oynamaya müsait durumda.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle