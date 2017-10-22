TT Stadı'nda büyük şok! Hakeme cisim yağdı...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 59. dakikasında, sarı-kırmızılı taraftarların attığı yabancı madde, yan hakem Tarık Ongun’a isabet etti. Hakem Cüneyt Çakır oyunu bir müddet durdurdu.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir olay yaşadı. Mücadelenin 58. dakikasında sarı-lacivertlilerin ceza sahasında yaşanan bir pozisyonda sarı-kırmızılılar penaltı bekledi. Müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır, yardımcısı Tarık Ongun'a baktı ve sonrasında oyunu devam ettirdi. Tarık Ongun'un devam kararı sonrasında bu hakemin arkasında bulunan tribün sahaya yabancı madde yağdırdı.
59. dakikada atılan bir yabancı madde, Tarık Ongun'un kulağına isabet ederken, tribünün önüne de çok sayıda güvenlik görevlisi geldi. Yabancı maddelerin atılmaya devam etmesi üzerine, Ozan Tufan ve Roman Neustadter, yerde yatan Tarık Ongun'un üzerine kapandı ve Ongun'a başka madde gelmesine engel oldu. Hakem Cüneyt Çakır, yaşanan durum üzerine mücadeleyi durdurdu. Tribünlerin sakinleşmesinin ardından oyun tekrar devam etti.