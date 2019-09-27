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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.09.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

TT Stadı, Galatasaray'ın kalesi! Son 38 lig maçında yenilgi yok...

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TT Stadı, Galatasaray'ın kalesi! Son 38 lig maçında yenilgi yok...

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, zorlu derbide iç saha performansına güveniyor.

Sarı-kırmızılı ekip, derbi maç öncesi evinde oynadığı 38 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmeyerek Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisine imza attı.

Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 38 müsabakanın 32'sini kazanırken, 6'sında berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, bu 38 maçta toplam 102 puan topladı.

Kasımpaşa yenilgisinin ardından 2016-2017'deki son 2 iç saha maçını galibiyetle tamamlayan Galatasaray, şampiyon olduğu 2017-2018'de evindeki 17 karşılaşmada 16 galibiyet ve 1 beraberlikle 49 puan elde etti. Türk Telekom Stadı'nda geçen sezon çıktığı 17 maçta 13 galibiyet ve 4 beraberlikle 43 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020'nin ilk iki iç saha mücadelesinde birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan çıkardı.

- Gol atmakta zorlanmıyor

Galatasaray, 38 maçlık yenilmezlik serisinde gol bulmakta zorlanmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu dönemde 99 kez fileleri havalandırarak 2,6 gol ortalaması yakaladı. Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenip hem yenilmezlik serisini 39 maça taşımaya hem de bu dönemdeki gol sayısını 100 veya üzerine çıkarmaya çalışacak.

Galatasaray, yenilmezlik serisindeki savunmasıyla da dikkati çekiyor. Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından kalesinde 23 gol gören sarı-kırmızılı ekibin bu kategorideki oranı ise 0,6 oldu. 


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