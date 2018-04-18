TT Arena'da sürpriz isim
Galatasaray- Akhisar Belediyespor maçında sürpriz isim.
Sarı kırmızılı takımın bu akşam Türk Telekom Stadyumunda oynadığı maçı Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan da izliyor..
Özellikle Konyaspor maçında attığı galibiyet golü ile yıldızını yeniden parlatan Sinan'ın menajeri Ersin Akan 90 dakikayı takip ediyor.
Almanya'dan gelen menajer Ersin Akan'ın, Sinan Gümüş'ün önümüzdeki sene bitecek olan kontratı ve gelecek planları hakkında Galatasaray Teknik heyeti ile görüşmesi bekleniyor.
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