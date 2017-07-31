TSYD Ankara Şubesi Futbol Turnuvası'nda fikstür belli oldu

TSYD Ankara Şubesi lokalinde yapılan kura çekimine Gençlerbirliği'ni temsilen Hakan Kaynar, Osmanlıspor'u temsilen Ender Yurtgüven, Evkur Yeni Malatyaspor'u temsilen Nusret Çaylak ve Kardemir Karabükspor'u temsilen de Aycem Çakırdere katıldı.



TSYD Ankara Şube Başkanı Alper Bakırcıgil yaptığı konuşmada, kulüp temsilcilerine turnuvaya katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Türkiye'nin en uzun soluklu turnuvasının bu yıl 51 incisini düzenliyoruz. Bu turnuva takımların lig öncesi son prova olması açısından büyük önem taşıyor. Geçen yıllarda takımların turnuvada gösterdikleri performansların lige de yansıdığını gözlemledik. Herkes eksiğini bu turnuvada görme fırsatı yakalayabiliyor. Duayen Başkan İlhan Cavcav'sız ilk turnuvamız olacak. Bu turnuva dolayısıyla onu da bir kez daha anmak istiyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Öte yandan Başkan Bakırcıgil, 51. kez düzenleyecekleri turnuvanın hangi statta yapılacağının henüz belli olmadığını dile getirerek, "Stat konusunda muamma devam ediyor. Bugün netlik kazanacak. Eğer 19 Mayıs Stadı'nda yapılamazsa Yenikent'teki stat uygun bulunuyor. Çünkü Ankara'da akşam maç oynanabilecek 2 stat var" diye konuştu.

Kulüp temsilcilerinin, takımlarının son durumları hakkında bilgi verdiği konuşmaların ardından kura çekimi yapıldı. Eşleşmeler şu şekilde oldu.



4 AĞUSTOS CUMA

4 17:00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor

19:00 Gençlerbirliği - Evkur Yeni Malatyaspor



5 AĞUSTOS CUMARTESİ

17.00 Gençlerbirliği- Osmanlıspor

19.00 Kardemir Karabükspor - Evkur Yeni Malatyaspor



Turnuvada bilet fiyatları tüm tribünler için 10 TL olacak.

Turnuva, bu yıl Spor Toto Süper Lig fikstüründen kaynaklanan özel bir durumdan dolayı farklı bir statüde yapılacak.

Bir süre önce çekilen fikstürde, tesadüf sonucu turnuvaya katılan dört takımın ilk hafta birbirleriyle eşleşmesi nedeniyle, bu takımlar turnuvada karşı karşıya gelmeyecek.



Turnuva statüsü şu şekilde olacak;



1. Turnuvada sıralama alınan puanlara göre belirlenecektir.

2. Galip gelen takımın hanesine 3 (Üç) puan yazılacak, kaybeden takım puan alamayacaktır.

3. Beraberlik halinde uzatma olmadan seri penaltı atışlarına geçilecek, penaltılarda üstünlük sağlayan takım 2 (İki), penaltı atışlarını kaybeden takım ise 1 (Bir) puan alacaktır.

4. Tüm maçların sonunda puan eşitliği halinde önce genel averaja bakılacak, genel averajın eşitliği halinde attığı gol sayısı fazla olan takım üst sırada yer alacaktır. Atılan gol sayısının da eşitliği halinde ise sıralamada üstte yer alacak takım kura çekimi sonunda belirlenecektir.

5. Takımlar maçlarda en fazla altı oyuncu değişikliği yapabilecekler. (DHA)