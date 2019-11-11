Tsitsipas, Medvedev'i set vermeden yendi
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ikinci gününde Yunan Stefanos Tsitsipas, Rus Daniil Medvedev'i 2-0 yendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 4 numaralı seribaşı Medvedev ile 6 numaralı seribaşı Tsitsipas karşılaştı.
Tsitsipas, bir saat 43 dakika süren mücadelede Medvedev'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
Turnuvanın ikinci günü, Andre Agassi Grubu'ndaki Rafael Nadal-Alexander Zverev maçıyla tamamlanacak.
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