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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: Fatih SABOVİÇ
16.05.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

TSBSL'de 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar şampiyon!

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TSBSL'de 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar şampiyon!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü ve son maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 59-56 mağlup ederek durumu 2-1 yapan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, şampiyonluğa ulaştı.

1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya daha etkili başlayan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, ilk çeyreği 14-12 önde tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediyespor, ikinci periyotta oyunda dengeyi sağladı ve taraflar soyunma odasına 26-26 eşitlikle gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin son bölümünde iyi bir oyun sergileyen 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, final periyoduna 40-37 üstün girdi. Dördüncü çeyreğin son bölümünde kritik basketler bulan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, karşılaşmadan 59-56 galip ayrıldı ve geriye düştüğü final serisini 2-1 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

- Ödül töreni

Karşılaşmanın ardından ödül töreni düzenlendi.

İlk olarak final serisini kaybederek ikincilikle yetinmek zorunda kalan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu oyunculara madalyaları ve İzmir ekibine kupası verildi.

Daha sonra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar takımının oyuncularına madalyalarını ve şampiyonluk kupasını takdim etti. Sarı-lacivertli oyuncular, şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı. 

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TSBSLde 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar şampiyon

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