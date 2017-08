Bir tweetinde İngilizce ‘Coverage’ yerine ‘Covfefe’ yazan Trump’ın bu sözü sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve binlerce kişi tarafından farklı şekillerde paylaşılmıştı.

Need for Speed ise bu gafı muhteşem bir pazarlama stratejisine dönüştürdü. Yeni çıkaracakları oyununun Need for Speed #Covfefe olduğunu açıklayan şirket sosyal medyayı adeta salladı.

Şirket kısa sürede on binlerce kişiye ulaşan bu mesaj sayesinde yeni oyunun reklamını da başarılı bir şekilde yapmış oldu.