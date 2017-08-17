TRUMP'A SERT ELEŞTİRİ!

ABD’nin Virginia eyaletinin Charlottesville şehrinde ırkçılık karşıtı bir protestoda eylemcilerin üzerine aracını süren Nazi sempatizanı James Alex Fields Jr, 1 kişini ölümüne onlarca insanın da yaralanmasına neden olmuştu. Ülkede büyük bir şok etkisi yaratan olay sonrası Donald Trump’ın, iki tarafın da suçlu olduğunu savunması birçok kesimin tepkisini çekmişti. Trump’ın bu açıklamalarına tepki gösterenlerin arasında NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen LeBron James de katıldı.

Resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda “Nefret Amerika’da hep var oldu. Evet, bunu biliyoruz. Ama Donald Trump nefreti yeniden moda kıldı. Mevkiler bizi hiç ilgilendirmiyor” diyen LeBron James, ardından katıldığı bir toplantıda eleştirisinin dozunu arttırdı. Aile Vakfı toplantısında yaşananların bir trajedi olduğunu ve çözümün sevgiden geçtiğini belirten LeBron James, Donald Trump’tan ise ‘Sözde başkan’ diye bahsetti.