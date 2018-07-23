TRT Spor yayın akışında bugün hangi programlar var? TRT canlı izle

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
23.07.2018 - 13:07, Son Güncelleme:

TRT Spor yayın akışında bugün hangi programlar var? TRT canlı izle

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TRT Spor yayın akışında bugün hangi programlar var? TRT canlı izle

TRT Spor yayın akışı özellikle futbolseverlerin araştırdığı konu oldu. Milli takımlar bazında hemen her futbol müsabakasını yayımlayan TRT 1, canlı yayın akışı içerisindeki programlar ve dizi-filmlerle araştırılmaya başlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin yayın hakkını elinde bulunduran TRT Spor'un 23 Temmuz tarihli yayın akışı

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi’nin 3. ön eleme turu kuralarını canlı takip ederek, bu heyecana ortak olmak isteyen futbolseverler için TRT Spor’un bugünkü yayın akışını derledik. Şampiyonlar Ligi’nde kuralar, TSİ 13.00’te, Avrupa Ligi’nde ise TSİ 13.45 ve 15.00’te iki grup halinde çekilecek. Kura çekiminin TRT SPOR'dan canlı yayınlanması bekleniyor. Peki, TRT’de bugün başka hangi programlar var?

TRT SPOR CANLI İZLE

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

04:15Hafta Biterken
Saat: 04:15 - 05:10 (55 dakika)
Özet: Hafta arası spor dünyasında yaşanan tüm gelişmeler derlenip izleyenlere aktarılıyor.

05:10Extreme Rehber
Saat: 05:10 - 05:30 (20 dakika)
Özet: Adrenalin duygusunun tavan yaptığı ektrem spor dallar tanıtılıyor.

05:30Dünya Kupası Özetler
Saat: 05:30 - 06:58 (88 dakika)
Özet: 2018 Dünya Kupası maçlarından özet görüntüler ekrana geliyor.

06:58İstiklal Marşı
Saat: 06:58 - 07:00 (2 dakika)

07:00İlk Baskı
Özet: Gündemin nabzı, sosyal medya gelişmeleri ve yabancı basın özetleri...

08:50Futbol Ajandası

08:55Hava Durumu
Hava Durumu
Özet: En son meteorolojik veriler ışığında hava tahminleri...

09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni
Özet: İşitme engelliler için hazırlanan spor bülteni ekrana geliyor.

09:15Çocuk Ruhu

09:25Süper Lig 2017-18 Sezonu

09:30Adrenalin

09:55Hava Durumu
Özet: En son meteorolojik veriler ışığında hava tahminleri...

10:00Spor Dünyası
Özet: Spor dünyasından gelişmeler aktarılıyor.

11:00Spor Manşet
Özet: Gazete, dergi, internet ve sosyal medyada yer alan günün gelişen spor haberleri yorumlanıyor...

12:15Kupa 2018 Enler

12:20Net Günlüğü
Özet: Sporcuların sosyal medya hesaplarından derlemeler...

13:00Spor Bülteni
Özet: Spor gündeminde yaşananlar ekrana taşınıyor.

13:30FIFA 2018 Dünya Kupası Derleme

13:50Futbol Ajandası

14:00Spor Stüdyosu
Özet: Canlı yayınlar ve özel röportajlar...

15:15Spor Heryerde

15:50Spor Atlası
Özet: Oya Eren, profesyonel sporcu konuklarıyla çeşitli spor dalları hakkında bilgi aktarıyor.

16:00Transfer Saati
Özet: Türkiye'den ve dünyadan tüm transfer gelişmeleri izleyiciye aktarlıyor.

17:55Hava Durumu
Özet: En son meteorolojik veriler ışığında hava tahminleri...

18:00Spor Akşamı
Özet: Spor dünyasında yaşanan tüm gelişmeler Spor Akşamı'nda ekrana geliyor.

18:50Futbol Ajandası

18:55Genç Spor

19:15Süper Lig 2017-18 Sezonu

20:00Spor Ana Haber
Özet: Türkiye ve dünyanın spor gündeminden önemli gelişmeler izleyicilerle buluşuyor.

20:25Futbol Ajandası

20:30Süper Lig 2017-18 Sezonu

21:00Dünya Kupası Özetler
Özet: 2018 Dünya Kupası maçlarından özet görüntüler ekrana geliyor.

21:45Spor Atlası
Özet: Oya Eren, profesyonel sporcu konuklarıyla çeşitli spor dalları hakkında bilgi aktarıyor.

22:00Transfer Günlüğü
Özet: Takımların gündemindeki futbolcular, dedikodular ve biten transferler...

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