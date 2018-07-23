TRT Spor yayın akışında bugün hangi programlar var? TRT canlı izle
TRT Spor yayın akışı özellikle futbolseverlerin araştırdığı konu oldu. Milli takımlar bazında hemen her futbol müsabakasını yayımlayan TRT 1, canlı yayın akışı içerisindeki programlar ve dizi-filmlerle araştırılmaya başlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin yayın hakkını elinde bulunduran TRT Spor'un 23 Temmuz tarihli yayın akışı
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi’nin 3. ön eleme turu kuralarını canlı takip ederek, bu heyecana ortak olmak isteyen futbolseverler için TRT Spor’un bugünkü yayın akışını derledik. Şampiyonlar Ligi’nde kuralar, TSİ 13.00’te, Avrupa Ligi’nde ise TSİ 13.45 ve 15.00’te iki grup halinde çekilecek. Kura çekiminin TRT SPOR'dan canlı yayınlanması bekleniyor. Peki, TRT’de bugün başka hangi programlar var?
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
04:15Hafta Biterken
Saat: 04:15 - 05:10 (55 dakika)
Özet: Hafta arası spor dünyasında yaşanan tüm gelişmeler derlenip izleyenlere aktarılıyor.
05:10Extreme Rehber
Saat: 05:10 - 05:30 (20 dakika)
Özet: Adrenalin duygusunun tavan yaptığı ektrem spor dallar tanıtılıyor.
05:30Dünya Kupası Özetler
Saat: 05:30 - 06:58 (88 dakika)
Özet: 2018 Dünya Kupası maçlarından özet görüntüler ekrana geliyor.
06:58İstiklal Marşı
Saat: 06:58 - 07:00 (2 dakika)
07:00İlk Baskı
Özet: Gündemin nabzı, sosyal medya gelişmeleri ve yabancı basın özetleri...
08:50Futbol Ajandası
08:55Hava Durumu
Hava Durumu
Özet: En son meteorolojik veriler ışığında hava tahminleri...
09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni
Özet: İşitme engelliler için hazırlanan spor bülteni ekrana geliyor.
09:15Çocuk Ruhu
09:25Süper Lig 2017-18 Sezonu
09:30Adrenalin
09:55Hava Durumu
Özet: En son meteorolojik veriler ışığında hava tahminleri...
10:00Spor Dünyası
Özet: Spor dünyasından gelişmeler aktarılıyor.
11:00Spor Manşet
Özet: Gazete, dergi, internet ve sosyal medyada yer alan günün gelişen spor haberleri yorumlanıyor...
12:15Kupa 2018 Enler
12:20Net Günlüğü
Özet: Sporcuların sosyal medya hesaplarından derlemeler...
13:00Spor Bülteni
Özet: Spor gündeminde yaşananlar ekrana taşınıyor.
13:30FIFA 2018 Dünya Kupası Derleme
13:50Futbol Ajandası
14:00Spor Stüdyosu
Özet: Canlı yayınlar ve özel röportajlar...
15:15Spor Heryerde
15:50Spor Atlası
Özet: Oya Eren, profesyonel sporcu konuklarıyla çeşitli spor dalları hakkında bilgi aktarıyor.
16:00Transfer Saati
Özet: Türkiye'den ve dünyadan tüm transfer gelişmeleri izleyiciye aktarlıyor.
17:55Hava Durumu
Özet: En son meteorolojik veriler ışığında hava tahminleri...
18:00Spor Akşamı
Özet: Spor dünyasında yaşanan tüm gelişmeler Spor Akşamı'nda ekrana geliyor.
18:50Futbol Ajandası
18:55Genç Spor
19:15Süper Lig 2017-18 Sezonu
20:00Spor Ana Haber
Özet: Türkiye ve dünyanın spor gündeminden önemli gelişmeler izleyicilerle buluşuyor.
20:25Futbol Ajandası
20:30Süper Lig 2017-18 Sezonu
21:00Dünya Kupası Özetler
Özet: 2018 Dünya Kupası maçlarından özet görüntüler ekrana geliyor.
21:45Spor Atlası
Özet: Oya Eren, profesyonel sporcu konuklarıyla çeşitli spor dalları hakkında bilgi aktarıyor.
22:00Transfer Günlüğü
Özet: Takımların gündemindeki futbolcular, dedikodular ve biten transferler...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle