TRT spikeri ortalığı karıştırdı... F.Bahçe ve G.Saray için bakın ne dedi!
TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, Fenerbahçe ve Galatasaray için 'küçük takımlar' dedi. Erdoğan Arıkan, Spor Artı programında Galatasaray ve Fenerbahçe için 'küçük takımlar' ifadesini kullanınca sosyal medya ayağa kalktı.
Erdoğan Arıkan, Spor Artı programında Fenerbahçe ve Galatasaray için 'Büyük kulüplerin küçük takımları onlar. Avrupa'ya çıkınca fazla bir şey yapamayan takımlar. Dolayısıyla da fazla büyüyemiyorlar" diye konuştu.
Erdoğan Arıkan'ın bu sözleri Beşiktaş taraftarı tarafından destek görürken, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarınca ise yoğun tepkiyle karşılandı.
TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, Beşiktaş'ın Bayern Münih'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sonrası Fenerbahçe'nin Vardar'a, Galatasaray'ın ise Östersunds'a boyun eğmesini eleştirdi. Erdoğan Arıkan'ın Spor Artı programında Galatasaray ve Fenerbahçe için kullandığı 'küçük takımlar' ifadesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Erdoğan Arıkan, Spor Artı programında Fenerbahçe ve Galatasaray için 'Büyük kulüplerin küçük takımları onlar. Avrupa'ya çıkınca fazla bir şey yapamayan takımlar. Dolayısıyla da fazla büyüyemiyorlar" diye konuştu.
Erdoğan Arıkan'ın bu sözleri Beşiktaş taraftarı tarafından destek görürken, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarınca ise yoğun tepkiyle karşılandı.
ERDOĞAN ARIKAN KİMDİR?
Erdoğan Arıkan, 1963 Sakarya doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlı Kocaeli Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümünü bitirdi. TRT Spor'da sınav duyurularını gördükten sonra sınava giren Erdoğan Arıkan başarılı oldu ve TRT kadrosuna girdi. TRT Diyarbakır radyosunda görevine başlayan Erdoğan Arıkan ardından Ankara'ya geldi. TRT'de Stadyum, Spor Artı ve 90'dan Sonra gibi programlarda sunuculuk yaptı.
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