TRT 1 yayın akışındaki bugün hangi maçlar var? TRT 1 canlı izle

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Spor Arena
21.06.2018 - 16:09, Son Güncelleme:

TRT 1 yayın akışındaki bugün hangi maçlar var? TRT 1 canlı izle

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TRT 1 yayın akışındaki bugün hangi maçlar var? TRT 1 canlı izle

Türkiye’deki futbolseverler tarafından yakından takip edilen 2018 FIFA Dünya Kupası, TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Dünya kupası maçları bugün C ve D grubu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Peki, TRT 1 yayın akışındaki bugün hangi maçlar var?

Rusya’nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası maçları, TRT 1 üzerinden takip ediliyor. Her gün üç karşılaşmanın yaşandığı 2018 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları bugün saat 15.00’te Danimarka- Avusturalya maçıyla başladı. Günün ikinci mücadelesi ise 18:00’de Fransa ile Peru arasında oynanacak. Günün son karşılaşması ise Arjantin ile Hırvatistan arasında saat 21:00’de başlayacak. Peki, TRT 1 yayın akışındaki bugün başka hangi programlar var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Yeşil Deniz
Saat: 01:00 - 03:15 (135 dakika)
Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...

Ailem, Odam ve Ben
Saat: 03:15 - 04:15 (60 dakika)
Özet: Çocuk gelişimine ilişkin soruların yanıt bulduğu programda, çocuklar hayallerindeki odaya kavuşuyor.

Kalk Gidelim
Saat: 04:15 - 06:25 (130 dakika)
Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...
İyilik Kulübü
Saat: 06:25 - 07:00 (35 dakika)
Özet: Her bölümde özel durumu olan bir çocuğun hayali gerçekleştiriliyor.

Ailem, Odam ve Ben
Saat: 07:00 - 08:15 (75 dakika)
Özet: Çocuk gelişimine ilişkin soruların yanıt bulduğu programda, çocuklar hayallerindeki odaya kavuşuyor.

Yeşil Deniz
Saat: 08:15 - 10:55 (160 dakika)
Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...
Kalk Gidelim
Saat: 10:55 - 14:00 (185 dakika)
Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...

Kupa Günlüğü
Saat: 14:00 - 15:00 (60 dakika)
Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar hakkında bilgi veriliyor.

Danimarka – Avustralya
Saat: 15:00 - 15:45 (45 dakika)
Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası C Grubu karşılaşması...

Devre Arası
Saat: 15:45 - 16:00 (15 dakika)
Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.

Danimarka – Avustralya
Saat: 16:00 - 17:00 (60 dakika)
Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası C Grubu karşılaşması...

Kupa Saati
Saat: 17:00 - 18:00 (60 dakika)
Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası'nda yaşanan gelişmeler...

Fransa – Peru
Saat: 18:00 - 18:45 (45 dakika) c
Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası C Grubu karşılaşması...

Devre Arası
Saat: 18:45 - 19:00 (15 dakika)
Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.

Fransa – Peru
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası C Grubu karşılaşması...

Ana Haber
Saat: 20:00 - 21:00 (60 dakika) c
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Arjantin – Hırvatistan
Saat: 21:00 - 21:45 (45 dakika)
Özet: FIFA Dünya Kupası D Grubu karşılaşması...

Devre Arası
Saat: 21:45 - 22:00 (15 dakika)
Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.

Arjantin – Hırvatistan
Saat: 22:00 - 23:00 (60 dakika)
Özet: FIFA Dünya Kupası D Grubu karşılaşması...

23:00Danimarka - Avustralya
Danimarka – Avustralya
Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası C Grubu karşılaşması...

 

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