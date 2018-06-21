TRT 1 yayın akışındaki bugün hangi maçlar var? TRT 1 canlı izle
Türkiye’deki futbolseverler tarafından yakından takip edilen 2018 FIFA Dünya Kupası, TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Dünya kupası maçları bugün C ve D grubu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Peki, TRT 1 yayın akışındaki bugün hangi maçlar var?
Rusya’nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası maçları, TRT 1 üzerinden takip ediliyor. Her gün üç karşılaşmanın yaşandığı 2018 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları bugün saat 15.00’te Danimarka- Avusturalya maçıyla başladı. Günün ikinci mücadelesi ise 18:00’de Fransa ile Peru arasında oynanacak. Günün son karşılaşması ise Arjantin ile Hırvatistan arasında saat 21:00’de başlayacak. Peki, TRT 1 yayın akışındaki bugün başka hangi programlar var?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
Yeşil Deniz
Saat: 01:00 - 03:15 (135 dakika)
Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...
Ailem, Odam ve Ben
Saat: 03:15 - 04:15 (60 dakika)
Özet: Çocuk gelişimine ilişkin soruların yanıt bulduğu programda, çocuklar hayallerindeki odaya kavuşuyor.
Kalk Gidelim
Saat: 04:15 - 06:25 (130 dakika)
Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...
İyilik Kulübü
Saat: 06:25 - 07:00 (35 dakika)
Özet: Her bölümde özel durumu olan bir çocuğun hayali gerçekleştiriliyor.
Ailem, Odam ve Ben
Saat: 07:00 - 08:15 (75 dakika)
Özet: Çocuk gelişimine ilişkin soruların yanıt bulduğu programda, çocuklar hayallerindeki odaya kavuşuyor.
Yeşil Deniz
Saat: 08:15 - 10:55 (160 dakika)
Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...
Kalk Gidelim
Saat: 10:55 - 14:00 (185 dakika)
Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...
Kupa Günlüğü
Saat: 14:00 - 15:00 (60 dakika)
Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar hakkında bilgi veriliyor.
Danimarka – Avustralya
Saat: 15:00 - 15:45 (45 dakika)
Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası C Grubu karşılaşması...
Devre Arası
Saat: 15:45 - 16:00 (15 dakika)
Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.
Danimarka – Avustralya
Saat: 16:00 - 17:00 (60 dakika)
Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası C Grubu karşılaşması...
Kupa Saati
Saat: 17:00 - 18:00 (60 dakika)
Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası'nda yaşanan gelişmeler...
Fransa – Peru
Saat: 18:00 - 18:45 (45 dakika) c
Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası C Grubu karşılaşması...
Devre Arası
Saat: 18:45 - 19:00 (15 dakika)
Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.
Fransa – Peru
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası C Grubu karşılaşması...
Ana Haber
Saat: 20:00 - 21:00 (60 dakika) c
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Arjantin – Hırvatistan
Saat: 21:00 - 21:45 (45 dakika)
Özet: FIFA Dünya Kupası D Grubu karşılaşması...
Devre Arası
Saat: 21:45 - 22:00 (15 dakika)
Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.
Arjantin – Hırvatistan
Saat: 22:00 - 23:00 (60 dakika)
Özet: FIFA Dünya Kupası D Grubu karşılaşması...
23:00Danimarka - Avustralya
Danimarka – Avustralya
Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası C Grubu karşılaşması...
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