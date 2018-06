TRT 1 yayın akışındaki bugün hangi maçlar var? TRT 1 canlı izle

Rusya’nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası maçları, TRT 1 üzerinden takip ediliyor. Her gün üç karşılaşmanın yaşandığı 2018 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları bugün saat 15.00’te Danimarka- Avusturalya maçıyla başladı. Günün ikinci mücadelesi ise 18:00’de Fransa ile Peru arasında oynanacak. Günün son karşılaşması ise Arjantin ile Hırvatistan arasında saat 21:00’de başlayacak. Peki, TRT 1 yayın akışındaki bugün başka hangi programlar var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI



Yeşil Deniz

Saat: 01:00 - 03:15 (135 dakika)

Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...



Ailem, Odam ve Ben

Saat: 03:15 - 04:15 (60 dakika)

Özet: Çocuk gelişimine ilişkin soruların yanıt bulduğu programda, çocuklar hayallerindeki odaya kavuşuyor.



Kalk Gidelim

Saat: 04:15 - 06:25 (130 dakika)

Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...

İyilik Kulübü

Saat: 06:25 - 07:00 (35 dakika)

Özet: Her bölümde özel durumu olan bir çocuğun hayali gerçekleştiriliyor.



Ailem, Odam ve Ben

Saat: 07:00 - 08:15 (75 dakika)

Özet: Çocuk gelişimine ilişkin soruların yanıt bulduğu programda, çocuklar hayallerindeki odaya kavuşuyor.



Yeşil Deniz

Saat: 08:15 - 10:55 (160 dakika)

Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...

Kalk Gidelim

Saat: 10:55 - 14:00 (185 dakika)

Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...



Kupa Günlüğü

Saat: 14:00 - 15:00 (60 dakika)

Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar hakkında bilgi veriliyor.



Danimarka – Avustralya

Saat: 15:00 - 15:45 (45 dakika)

Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası C Grubu karşılaşması...



Devre Arası

Saat: 15:45 - 16:00 (15 dakika)

Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.



Danimarka – Avustralya

Saat: 16:00 - 17:00 (60 dakika)

Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası C Grubu karşılaşması...

Kupa Saati

Saat: 17:00 - 18:00 (60 dakika)

Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası'nda yaşanan gelişmeler...



Fransa – Peru

Saat: 18:00 - 18:45 (45 dakika) c

Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası C Grubu karşılaşması...



Devre Arası

Saat: 18:45 - 19:00 (15 dakika)

Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.



Fransa – Peru

Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c

Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası C Grubu karşılaşması...



Ana Haber

Saat: 20:00 - 21:00 (60 dakika) c

Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.



Arjantin – Hırvatistan

Saat: 21:00 - 21:45 (45 dakika)

Özet: FIFA Dünya Kupası D Grubu karşılaşması...



Devre Arası

Saat: 21:45 - 22:00 (15 dakika)

Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.



Arjantin – Hırvatistan

Saat: 22:00 - 23:00 (60 dakika)

Özet: FIFA Dünya Kupası D Grubu karşılaşması...



