Troy Williams’ın yeni takımı belli oldu
Geçtiğimiz günlerde Houston Rockets tarafından serbest bırakılan genç kısa forvet Troy Williams’ın yeni takımı belli oldu.
Troy Williamsi, Porzingis’in sakatlığından sonra forvet rotasyonunu güçlendirmek isteyen Knicks ile günlük bir deneme kontratına imza attı.
Troy Williams geçtiğimiz sezon Rockets formasıyla çıktığı 6 maçta 9.7 sayı ve 4.0 ribaund ortalamaları tuttursa da bu sezon kalabalık rotasyonda kendisine yer bulamamıştı.(NBAGünlükleri)
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