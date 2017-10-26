Triple Double makinası Westbrook!

Westbrook karşılaşmayı 28 sayı, 10 ribaund, 16 asistle tamamlayarak bu sezon ikinci kez triple double yaptı. Carmelo Anthony 28 sayı, 10 ribaund, pota altını domine eden Steven Adams 17 sayı, 11 ribaundla double double yaptı.
Indiana'da Darren Collison 18 sayı attı, eski Oklahomalı Victor Oladipo ve Domantas Sabonis ilk beşte başladı. Victor Oladipo 35 sayı (5/8 üçlük), 5 ribaund, Domantas Sabonis 4 sayı, 11 ribaund üretti. Eski Fenerbahçeli Bojan Bogdanovic kötü bir maç çıkardı saha içinden isabet bulamadığı (0/7) maçı 4 sayı, 5 top kaybıyla tamamladı.(Basketfaul)