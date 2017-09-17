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Tribünde rezalet!

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçında iki minik bordo-mavili taraftarın formalarının çıkartılması istendi. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra iki kulüp de sosyal medyadan açıklama yaptı.

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Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir kendi sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. 2 formda ekibin futbol şöleni sunmak için sahaya geldiği anlarda tribünde büyük bir ayıba imza atıldı.

Başakşehir tribününde maç izleyen iki minik Trabzonsporlu taraftarın formaları çıkartıldı.

Bu görüntüler kısa zamanda sosyal medyada büyük ses getirdi. Olayın ardından iki kulüp de açıklamada bulundu. Başakşehir, "Biz böyle bir kulüp değiliz" diyerek olayı kınarken, Trabzonspor'da mağdur olan iki minik taraftarı maça davet etti.

 

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