Tribünde rezalet!

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir kendi sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. 2 formda ekibin futbol şöleni sunmak için sahaya geldiği anlarda tribünde büyük bir ayıba imza atıldı.
Başakşehir tribününde maç izleyen iki minik Trabzonsporlu taraftarın formaları çıkartıldı.
Bu görüntüler kısa zamanda sosyal medyada büyük ses getirdi. Olayın ardından iki kulüp de açıklamada bulundu. Başakşehir, "Biz böyle bir kulüp değiliz" diyerek olayı kınarken, Trabzonspor'da mağdur olan iki minik taraftarı maça davet etti.
Biz böyle bir kulüp değiliz!#ÇocuklarınFormasınaKarışma pic.twitter.com/ik1baJnyt3— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 17 Eylül 2017
Güzel yürekli çocuklarımız; sevdamız sizinle büyüyecek, kötülüklere yenilmeyecek! Gelecek haftaki maçta sizi stadyumumuzda ağırlayacağız 🙏🏻 pic.twitter.com/YL1V6J1ueO— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 17 Eylül 2017