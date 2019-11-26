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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
26.11.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Tribünde en çok kadın taraftar Trabzonspor’da

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Tribünde en çok kadın taraftar Trabzonspor’da

Passolig, 12 hafta sonunda tribündeki kadın taraftar oranını açıkladı. Lider Sivasspor’un ardından zirve takibini sürdüren Trabzonspor, yüzde 18’lik kadın taraftar oranıyla ilk sırada yer aldı. Bordo-Mavilileri, yüzde 17’lik oranıyla Beşiktaş takip etti.

Spor Toto Süper Lig’de taraftar sayısı her sezon yükseliş gösterirken, tribünlerdeki kadın taraftar oranı da artış gösterdi. Yapılan açıklamaya göre kadın taraftar oranında ilk sırada Trabzonspor yer aldı. Bordo-mavililerin iç sahadaki karşılaşmalarında taraftarların yüzde 18’ini kadın futbolseverler oluşturdu.

Kadın taraftar oranında ikinci basamakta ise Beşiktaş yer aldı. Bu sezon 12’nci hafta itibariyle iç sahada 6 maça çıkan ve yenilgi yüzü görmeyen Siyah-beyazlıların taraftarlarının yüzde 18’ini kadınlar oluşturdu. Üçüncü sırada ise İzmir temsilcisi Göztepe yüzde 16 oranla Beşiktaş’ı izliyor. Fenerbahçe yüzde 15, Galatasaray da yüzde 14’lük oranla dördüncü ve beşinci sırada yer buldu.

Passolig Taraftar Kart Ligi’nde ise Galatasaray 1 milyon 42 bin kart ile ilk sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ı 960 bin 493 kartla takip etti. Beşiktaş 786 bin 561 kart sayısıyla üçüncü basamakta yer aldı. Kadın taraftar sayısında bu sezon zirvede yer alan Trabzonspor ise 294 bin 160 ile dördüncü sırada bulunuyor.

Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına devam etti

Tribünlerdeki kadın taraftar oranı şöyle;

1-Trabzonspor: %18

2-Beşiktaş: %17

3-Göztepe: %16

4-Fenerbahçe: %15

5-Galatasaray: %14

6-Aytemiz Alanyaspor: %13

7-Medipol Başakşehir: %12

8-Antalyaspor: %12

9-Çaykur Rizespor: %11

10-Yukatel Denizlispor: %10

11-Gençlerbirliği: %10

12-Gaziantep FK: %9

13-Kasımpaşa: %8

14-İstikbal Mobilya Kayserispor: %8

15-Demir Grup Sivasspor: %8

16-MKE Ankaragücü: %7

17-İttifak Holding Konyaspor: %7

18-Btc Turk Yeni Malatyaspor: %6

Tribünde en çok kadın taraftar Trabzonspor’da

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