TRİBÜNDE DİŞLERİNİ FIRÇALADI!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanşında Hoffenheim’ın Liverpool’a konuk olduğu karşılaşmaya ev sahibi takımın bir taraftarı damga vurdu. Karşılaşma öncesinde tribünde dişlerini fırçaladığı görülen taraftar, ağız sağlığına verdiği önemle özellikle sosyal medyada gündeme oturdu.
Hoffenheim taraftarı hep bir ağızdan takımlarına maç öncesi moral verdiği sırada dişlerini fırçalarken objektiflere takılan taraftar sporseverleri 2009 yılına götürdü. 2009’da Chelsea’nin Manchester United’ı konuk ettiği Premier League müsabakasında da bir taraftar dişlerini fırçalarken kameralara yakalanmıştı.